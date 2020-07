Le Japon a alloué au Sénégal un don d’un montant de 2,5 milliards de francs Cfa. Cette enveloppe, indique le ministère de l’Economie, du plan et de la coopération dans un communiqué, «est destinée à la fourniture d’équipements médicaux, d’équipements et/ou de matériels relatifs à l’utilisation et à la maintenance des équipements médicaux, de tout équipement et/ou matériel nécessaire aux structures sanitaires de destination, de services nécessaires pour l’acquisition et le transport des produits, de services de formation et autres services nécessaires pour l’utilisation et la maintenance des équipements médicaux, et enfin de services de consultants».

Cet important appui du Japon dont l’échange de notes a été paraphé mardi par Amadou Hott, ministre de l’Economie, du plan et de la coopération, et Arai Tatsuo, ambassadeur du Japon au Sénégal, «vise à soutenir les efforts du gouvernement du Sénégal dans le cadre de la riposte contre le Covid-19».