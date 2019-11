Seydina Fall dit Boughazelli fera face au procureur aujourd’hui. Le député démissionnaire a passé sa deuxième nuit entre les mains des enquêteurs de la Section de recherches de la gendarmerie. Et il y a fort à craindre qu’il passe aussi sa première nuit à Rebeuss.

Entre le Palais de justice de Dakar et la prison de Rebeuss, il n’y a qu’une centaine de mètres… Seydina Fall dit Boughazelli risque de faire ce chemin douloureux et éprouvant aujourd’hui. Le désormais ex-député va être déféré au Parquet aujourd’hui, après deux jours de garde à vue à la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane dans l’affaire du trafic présumé de faux billets. Arrêté jeudi en pleine action de délivrance de faux billets de banque, le responsable de l’Alliance pour la République (Apr) à Guédiawaye a été relâché après son audition. Entre-temps, il avait disparu des radars des enquêteurs pendant 72 heures. Alors que ses complices présumés, eux, faisait des va-et-vient entre Colobane et la cave du Tribunal. C’est seulement mardi qu’il a refait surface pour donner sa version et se présenter à la Section de recherches. Boughazelli a expliqué les raisons de son absence par des soucis de santé. «Je tiens à préciser qu’au moment où je quittais les enquêteurs, j’étais souffrant. Alors, je me suis rendu à Touba avant de rentrer sur Dakar. Je puis vous assurer que je suivais un traitement médical. Et aujourd’hui, Dieu merci, je me sens mieux. Je suis diabétique et je prends régulièrement des médicaments. Des fois, il arrive que mon taux de glycémie atteigne 4,80», expliquait-il sur Rfm.

Le même jour, il annonce sa démission de son mandat de député, confirmée par le président de l’Assemblée nationale qui en a informé les députés qui étaient en plénière pour le vote du projet de loi portant report des Locales et prorogation du mandat des élus municipaux et départementaux. Boughazelli dit vouloir «mettre à l’aise la justice, mais aussi le Président Macky Sall qui, peut-être, est gêné par cette affaire».