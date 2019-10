Nommés le 18 juillet dernier comme conseillers techniques du président de la Caf, Samuel Eto’o et Didier Drogba vont avoir un nouveau collaborateur. Il s’agit du double champion d’Afrique avec le Cameroun et Joueur africain de l’année en 2000, Patrick Mboma. En effet, le consultant à Canal+ a été nommé parmi les nouveaux membres du Comité consultatif par la Caf.

Médaillé d’or olympique avec le Cameroun, champions d’Afrique en 2000 et 2002, footballeur africain de l’an 2000 et 3e meilleur buteur de l’histoire des Lions Indomptables, la légende camerounaise est récompensée pour son aura en tant que footballeur et sa connaissance du foot en tant que consultant.