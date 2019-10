Lors du Conseil des ministres d’hier, le Président a eu une pensée pour les locataires, pris dans une spirale inflationniste. Selon le communiqué du Conseil des ministres, le chef de l’Etat est revenu sur sa politique de baisse des loyers initiée en 2013, qui n’a pas eu évidemment l’effet escompté, car les prix ont connu une hausse, qui plombe les locataires laissés à eux-mêmes et aux desiderata des bailleurs à cause d’un manque de régulation du secteur. «A ce titre, il a rappelé ses instructions lors du Conseil des ministres du 28 septembre 2016 portant sur l’évaluation de l’application de la loi n° 2014- 04 du 22 janvier 2014 portant baisse des loyers à usage d’habitation.» Par conséquent, «il a demandé au ministre du Commerce, en rapport avec les ministres chargés des Finances et de l’habitat, d’intensifier les actions de régulation des loyers par la mise en place d’un dispositif consensuel et opérationnel réglementant les activités immobilières sur l’ensemble du territoire national».