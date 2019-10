«Le Bureau exécutif de l’Association des juristes africains félicite le président de la République du Sénégal pour avoir fait preuve de courage et de dignité en utilisant ses prérogatives constitutionnelles et salue une telle initiative qui participe à la cohésion nationale du pays et au renforcement de l’Etat de droit. L’Aja propose aux Etats africains une réflexion sur l’institutionnalisation des médiateurs sociaux comme fondement de l’originalité institution­nelle africaine dans le respect des dispositions nationales et internationales.»