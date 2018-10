Après avoir été proche de rejoindre Bordeaux à la fin du mois d’août, après avoir encore été lié à Aston Villa (D2 anglaise) ces derniers jours, Thierry Henry (41 ans) va-t-il commencer sa carrière d’entraîneur là où il a débuté comme joueur ? Les dirigeants de l’As Monaco ont acté le départ de Jardim, comme indiqué ce mardi après-midi sur notre site, et ils réfléchissent à l’identité de son successeur. Ils ont dressé une liste de trois noms, et Thierry Henry est érigé en priorité. Des premières discussions ont été nouées mais rien n’est encore conclu : 18e de L1, l’Asm souhaite officialiser l’arrivée de son futur entraîneur dimanche ou lundi prochain.

Au club depuis juin 2014 et sous contrat jusqu’en juin 2020, le destin de Leonardo Jardim était scellé depuis quelques journées. C’est la défaite contre Rennes (1-2, dimanche) qui a mis fin à la collaboration. Naturel­lement inquiétés par la terrible série de leur équipe, 18e de L1, après n’avoir gagné qu’un match cette saison, le propriétaire Dimitri Rybolovlev et le vice-président Vadim Vasilyev ont finalement décidé d’écarter le technicien.

Avec lequipe.fr