L’émotion n’est pas retombée à Tambacounda depuis la mort par balle du commandant de la brigade de gendarmerie de Koumpentoum, Tamsir Sané, lors de l’attaque du bureau de la poste de la localité. Dès le lendemain de l’attaque, qui a eu lieu dans la nuit du jeudi au vendredi, le gouverneur de Tamba a convoqué un Comité régional de sécurité auquel a été associé le Dg de la Poste Abdoulaye Bibi Baldé dont l’institution a connu quatre attaques entre février et juillet. «L’objectif consiste à voir ensemble les voies et moyens à adopter pour mieux sécuriser les bureaux de poste dans la région. Trois mesures fortes ont été retenues pour mieux sécuriser les agents et aussi les ressources dans les bureaux. Il faut travailler à mettre en place un système de surveillance très développé dans chaque bureau, les Forces de sécurité et de défense ont insisté sur la mise en place de systèmes d’alarme dans les bureaux en liaison avec les brigades de gendarmerie», explique Oumar Mamadou Bal­dé. Il ajoute : «L’autre mesure arrêtée est la recommandation faite aux autorités de la poste d’instruire aux receveurs et aux agents de travailler en synergie avec les Forces de sécurité et de défense pour une circulation responsable et professionnelle de l’information.» En tout cas, le gouverneur a tenu à «rassurer que la situation sécuritaire dans la région est stable», malgré la mort tragique de Tamsir Sané.

Bibi Baldé valide comme lettre à la poste ces propositions : «Nous travaillerons à leur mise en œuvre effective pour mettre un terme aux attaques répétées contre nos bureaux. A l’interne, nous verrons comment faire pour équiper rapidement les 18 bureaux de poste dans la région de systèmes de surveillance et d’alarme. Nous nous efforcerons aussi à mieux professionnaliser les gardiens au niveau local pour qu’en cas d’attaque éventuellement, qu’ils sachent prendre les bonnes dispositions pour réduire les risques.»

