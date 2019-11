Les partisans de Lat Diop saluent les retrouvailles entre leur mentor et le frère du Président Sall. «Nous nous réjouissons de ce rapprochement entre notre leader et le maire de Guédiawaye, Aliou Sall. Nous ne pouvons que nous en féliciter», a indiqué le coordonnateur du Grand mouvement citoyen (Gmc) basé à la cité Nations Unies. Après avoir entrepris une visite chez Lat Diop pour fumer le calumet de la paix avec ce dernier, le maire Aliou Sall avait, lors du lancement du Bus rapid transit (Brt) par le chef de l’Etat, invité tous les responsables politiques de la mouvance présidentielle à le rejoindre sur l’estrade pour symboliser leurs retrouvailles autour du chef de l’Etat. Mais cette entente semble être de «façade» si l’on s’en tient aux propos de Oumar Mbaye et ses camarades qui remettent les choses à l’endroit en soutenant que «ces retrouvailles ne signifient pas que leur leader apporte son soutien au maire de Guédiawaye aux prochaines élections locales». M. Mbaye se veut clair et précis : «Aliou Sall est le maire de Guédiawaye, ce que l’on ne conteste pas. On ne dit pas que Lat Diop devrait être forcément le prochain maire. Mais c’est normal qu’il ait des ambitions comme tout un chacun. Il est hors de question qu’il se range derrière Aliou Sall parce que Lat Diop est chef de parti, a été membre de Macky 2012. Le responsable du Gmc informe que «le moment venu», Lat Diop fera connaître sa position sur cette question des élections locales.

