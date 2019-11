Le sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, a confirmé que son contrat de sélectionneur possédait une clause lui permettant de rejoindre Barcelone si le club le lui demandait. Mais pas avant l’Euro 2020. Une clause révélée le mois dernier par le directeur du football de la Fédération néerlandaise, Nico-Jan Hoogma.

Koeman a disputé 264 matchs en six saisons sous le maillot du club blaugrana durant les années 1990 et serait le seul club en mesure de le convaincre de quitter la sélection.

«Cette révélation était un peu malencontreuse de la part de Nico-Jan, a-t-il déclaré à ‘Fox Sports’. Disons-le gentiment. Ça n’aurait pas dû arriver et on en a parlé. Tu nourris une rumeur qui n’est pas intéressante. Quand j’ai rejoint l’Equipe nationale ils m’ont demandé s’il fallait ou non partager l’info avec tout le monde, mais un peu de mensonge ne me dérange pas de temps en temps. La clause n’implique que Barcelone et n’est valable que pendant un moment après l’Euro 2020. Je ne pars pas maintenant. C’est sûr à 100%.»

L’actuel entraîneur du Barça Ernesto Valverde est sous pression notamment depuis l’élimination en Ligue des Champions contre Liverpool, et ce malgré la première place de son équipe après 12 journées. S’il a admis vouloir entraîner à nouveau en club, Koeman reste concentré sur l’objectif de qualifier les Hollandais pour leur premier tournoi majeur depuis 2014.

«Je pense que vous vous engagez comme sélectionneur pour une période de deux ans», ajoute Koeman. «Après l’Euro il y aura une évaluation et peut-être qu’on me dira : «on n’a pas fait assez bien dans le tournoi, on ne continue pas.» Mais j’ai l’opportunité de partir pour un club, un seul club. Je peux dire que je ne quitterai pas l’Equipe nationale pour n’importe quel autre club du monde. J’ai dit à plusieurs reprises que c’était mon club de rêve.»

Avec besoccer