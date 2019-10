Le nouveau directeur général de la Sicap Sa, Mamadou Kassé, a pris fonction hier, lors d’une cérémonie de passation de services dans les locaux de la structure. Il a ainsi promis de concrétiser le programme de 100 mille logements de Macky Sall.

La direction générale de la Sicap Sa est désormais confiée à Mamadou Kassé, ancien directeur de la Sn-Hlm, qui a pris fonction hier, lors d’une cérémonie de passation de services. A cette occasion, le nouveau directeur général de la Société immobilière du Cap Vert, sise au rond-point Jet d’eau, a «exprimé sa profonde gratitude au Président Macky Sall pour sa confiance renouvelée en lui faisant l’insigne honneur de lui porter à la tête de la prestigieuse Sicap Sa, après plus de trois années passées à la Sn-Hlm». Mamadou Kassé, dont le discours s’est résumé en remerciements et engagements, a par ailleurs «rendu hommage à son prédécesseur Ibrahima Sall pour tous les efforts consentis à la tête de la société, leader du secteur de l’immobilier au Sénégal». En écho, M. Kassé a signifié dans la foulée qu’il s’inscrit d’ores et déjà dans l’optique de renforcer la qualité des ouvrages, le service aux clients et l’engagement à jouer les premiers rôles dans l’atteinte des objectifs du gouvernement dans le secteur immobilier. Il a enfin appelé tout le personnel de la Sicap Sa à se mobiliser pour mener d’autres défis et combats dans le but de faire de cette société la locomotive de ce «projet de production de 100 mille logements, cher au chef de l’Etat». Pour ce faire, le nouveau directeur général de la Sicap dit «compter sur les ressources humaines de qualité dont regorge la société pionnière de l’immobilier au Sénégal».

Pour sa part, le directeur général sortant de la Sicap Sa a fait un bilan succinct de ses sept années de service à la tête de la structure immobilière. Ainsi, dira-t-il, «ce sentiment qui m’anime aujourd’hui est celui de fierté de ce que nous avons accompli, en sept ans, sur tant de réformes, de chantiers décisifs pour l’avenir de la Sicap Sa». Il s’est agi, selon Ibrahima Sall, de l’élaboration de la troisième génération d’un Plan stratégique de développement 2019-2023, d’un nouveau contrat de performance 2019-2021, de la modification des statuts de la Sicap Sa et de son Règlement intérieur. Mais, poursuit le président du Model, c’est également le cas de la valorisation des salaires de l’ensemble du personnel, de l’octroi de logements à tous les travailleurs, d’un véhicule neuf à tous les directeurs et chefs de service et de la reconstitution d’un nouveau parc automobile.

Dans le même sillage, la Sicap a connu l’annulation d’une dette fiscale d’un montant de 4 milliards de francs Cfa, sans oublier le désendettement de plus de 20 milliards de francs Cfa qui a restauré la confiance des banques et valorisé la signature de ladite structure. «En sept ans, nous avons terminé et réalisé 4 000 unités d’habitation», dit-il, avant d’affirmer que dans le département de l’habitat, la Sicap Sa est la première structure qui aura le plus contribué en termes de livraison d’unités d’habitation par an durant ces sept dernières années.