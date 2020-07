Le Bureau de la Ligue sénégalaise de football professionnel a fait part de son intention de se «conformer» aux dernières décisions de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), a-t-on appris vendredi.

La Fsf a décidé de mettre un terme à la saison 2019-2020 et de ne pas décerner de titres et de geler les promotions et relégations. La Ligue professionnelle, qui s’est réunie jeudi, dit «prendre acte» de ces décisions prises dans un contexte «de pandémie du Covid-19 considéré comme une situation de force majeure».

Dans un communiqué, la Ligue Pro souligne que la Fédération s’est fondée sur l’article 82 de ses statuts qui prévoit que «le Comité exécutif rend une décision définitive sur tous les cas non prévus par les présents statuts ou en cas de force majeure».

La Ligue professionnelle, qui réunit les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, a rappelé toutefois que son Conseil d’administration avait «retenu de proposer une reprise du championnat professionnel en jouant tous les matchs de la phase retour».

Dans ce sens, la Ligue Pro, après plusieurs réunions, avait prévu «la mise en place d’une Commission technique mixte pour l’étude des conditions techniques de reprise surtout au regard du protocole sanitaire et des conditions sécuritaires». Elle avait également prévu «un accompagnement financier conséquent relatif à l’impact négatif de la pandémie sur les clubs».

D’ailleurs, poursuit le communiqué, les propositions de la Ligue professionnelle avaient été communiquées au Comité exécutif de la Fsf par le 4e vice-président, Amadou Kane.