L’Ied Afrique, le Bos/Pse et l’Uael ont signé une convention de partenariat pour la mise en œuvre du projet Promouvoir l’articulation entre le Plan Sénégal émergent et le développement local résilient (Papdl). La convention vise à doter les communes du Sénégal de plans de développement communaux arrimés à la vision 2035 du Pse prenant en compte les dimensions transversales.

Innovation, environnement, développement en Afrique (Ied Afrique), le Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal émergent (Bos/Pse) et l’Union des associations d’élus locaux (Uael) ont signé une convention de partenariat, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Promouvoir l’articulation entre le Plan Sénégal émergent et le développement local résilient (Papdl).

La convention vise à consolider le processus enclenché depuis 2014 pour doter les communes du Sénégal de Plans de développement communaux arrimés à la vision 2035 du Pse, prenant en compte les dimensions transversales (changement climatique, genre, migration, nutrition) et le contrôle citoyen de l’action publi­que.

Une première phase menée de 2014 à 2018 à travers le projet Promouvoir la résilience des économies en zones semi-arides (Presa), a permis, déclare un communiqué, l’expérimentation de l’arrimage des plans communaux et départementaux de développement au Pse dans une perspective de résilience au changement climatique dans les régions de Kaffrine (communes de Nganda et Dianké Souf), de Kaolack (communes de Gagnick et Keur Madiabel), de Fatick (commune de Ndiob) et de Diourbel (commune de Baba Garage). Ce processus devait servir de levier pour informer les décideurs sur les mécanismes permettant de renforcer l’ancrage du Pse dans un développement local résilient.

«Grâce aux enseignements tirés de cette expérience intéressante, les communes de Dianké Souf (région de Kaffrine) et de Ndiob (région de Fatick) ont pu bénéficier, depuis 2019, de l’accompagnement de l’Ied Afrique pour l’élaboration de leur Plan de développement communal (Pdc) arrimé au Pse», renseigne la correspondance.

L’objectif du partenariat entre les différentes entités est de consolider l’approche, de soutenir les activités essentielles qui n’ont pu être achevées durant la phase-pilote et d’étendre l’expérience à de nouvelles collectivités territoriales. Il s’agit pour les acteurs, à la lumière des leçons tirées, de mettre en exergue l’importance de l’alignement du Pse et des Plans de développement territoriaux (Pdt) pour une coordination optimale des décisions et de l’allocation des ressources afin de parvenir à un développement économique résilient au climat des territoires. A cet égard, Ied Afrique a sollicité et obtenu du Centre de recherches pour le développement international (Crdi) des fonds additionnels pour poursuivre le processus.