Le chef de l’Etat algérien, Abdelkader Bensalah, a rendu visite jeudi aux Fennecs, à la veille de la finale de la Can, rapporte la presse locale. Accompagné de ses ministres de la Jeunesse et des sports et des Affaires étrangères, il a discuté longuement avec les joueurs algériens et le staff technique. «Je vous transmets le message de 44 millions d’Algériens fiers de votre parcours mais surtout de l’esprit de combativité qui caractérise ce groupe pour atteindre ce que vous avez fait jusqu’à présent», a déclaré le Président Bensalah qui n’a pas manqué de relever les espoirs mis par l’ensemble du Peuple algérien pour remporter ce sacre africain.