La Galerie « Selebe Yoon » ouvre ses portes à Dakar le 27 Novembre prochain. Pour son exposition inaugurale, elle propose aux amateurs de venir découvrir le travail du peintre Alioune Diouf.

Dakar devient de plus en plus un carrefour artistique. Les galeries et les musées fleurissent et participent à l’effervescence ar­tistique. Dans quelques jours, la capitale sénégalaise accueille un nouveau lieu de rencontre. Situé dans le centre de Dakar, Selebe Yoon, ce nouvel espace, est dédié à l’art contemporain avec une programmation internationale. «Selebe Yoon souhaite être un point de convergence entre artistes et acteurs culturels provenant de différentes géographies et contextes variés», annoncent les promoteurs dans un document de présentation. La galerie qui ouvre ses portes le 27 novembre prochain propose une exposition inaugurale intitulée Ubeku (Ouverture) de l’artiste Alioune Diouf. «L’exposition présentera une installation monumentale en tissu à l’entrée, une série de dessins aux pigments naturels, sa série Gouney jagaal mêlant couture et peinture ainsi que des interventions in-situ», informe la galerie qui précise que cette exposition fait suite à deux mois de résidence de l’artiste.

Autodidacte, Alioune Diouf est né à Dakar en 1964. «Son travail incarne le débordement : chaque figure dessinée – de l’oiseau, à l’arbre, à l’homme, – ne s’arrête jamais à sa forme, mais se déploie et s’étire au-delà de ses contours. Dans cette circulation ininterrompue du vivant, ces personnages sont liés par un seul fil à coudre, par le même souffle qui les anime», écrit la brochure à propos de l’artiste. Sa rencontre avec Issa Samb est un tournant dans sa vie. Pendant plus de 28 ans, il est un des membres du laboratoire Agit’Art, lieu d’expérimentation artistique créé en 1974 avec Djibril Diop Mambety, Issa Samb et El Hadji Sy. «Durant ces années, Alioune Diouf travaille auprès de ces artistes, participe aux manifestations du laboratoire, transforme la cour au quotidien et développe sa pratique personnelle cadencée par ces manifestations collectives.» Avec le collectif Agit’Art, mais aussi en solo, Alioune Diouf a participé à de nombreuses expositions. Dans quelques semaines, le public pourra découvrir son travail sur les murs de la galerie Selebe Yoon.