L’attaquant sénégalais Diao Keïta Baldé, de retour de prêt à l’Inter Milan, est attendu ce jeudi à l’As Monaco dans la perspective de la reprise du championnat de la Ligue 1 française ce week-end, a annoncé son entraîneur Léonardo Jardim, dans des propos rapportés par le site du quotidien L’Equipe. «Il arrive demain (jeudi)», a dit le technicien portugais, parlant de l’attaquant finaliste de la Can 2019 avec le Sénégal. Diao Keïta Baldé avait été prêté par l’As Monaco à l’Inter de Milan la saison dernière mais le club italien n’a pas souhaité lever l’option d’achat du joueur. S’il est peu bavard sur son attaquant sénégalais, le technicien portugais avoue que son équipe manque de solutions devant. «Aujourd’hui, offensivement, on est en difficulté. On a (Lyle) Foster et (Moussa) Sylla, Rony (Lopes), Gelson (Martins) et Gabriel (Boschilia)», a comptabilisé le technicien. Monaco a, selon lui, «besoin de plus de joueurs, pour pouvoir faire des changements en cours de match, au moins deux changements concernant des offensifs». Léonardo espère ainsi pouvoir compter sur son attaquant colombien, Radamel Falcao, lequel est annoncé sur le départ. «Tout le monde sait que j’aime le joueur, c’est un de nos joueurs avec le plus de qualités, un professionnel à 100 pour cent, notre buteur sur les dernières années», a-t-il expliqué. «Moi, bien sûr que je veux qu’il reste. Mais c’est toujours une négociation entre lui et le club. Je laisse ça à mes dirigeants», a-t-il par ailleurs ajouté.

Avec Aps