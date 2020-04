Le projet de loi d’habilitation a fait l’unanimité et le groupe Benno bokk yaakaar s’en est réjoui. Aymérou Gningue et ses camarades entendent poursuivre cette dynamique unitaire avec l’opposition et les non-alignés.

Le groupe parlementaire Benno bokk yaakaar (Bby) apprécie «fortement l’esprit d’anticipation, la clairvoyance et le leadership» du président de la République dans la gestion du Covid-19. Un leadership qui s’est manifesté par «l’élan de concorde nationale» que son appel a suscité auprès de tous les acteurs de la société. Mais aussi, soulignent Aymérou Gningue et ses camarades, «le vote unanime» du projet de loi d’habilitation et de prorogation de l’Etat d’urgence par les différentes forces politiques représentées à l’Assem­blée nationale. D’ailleurs, le groupe parlementaire Bby, «conscient de la gravité du moment qui exige de tous un devoir de responsabilité républicaine et patriotique», entend continuer «d’œuvrer à la préservation de la dynamique unitaire qui a traversé les différentes étapes de la procédure d’adoption du projet de loi d’habilitation par l’Assemblée nationale».

Dans un communiqué, les députés de la majorité, qui constatent que Macky Sall a «très tôt pris les décisions idoines» pour freiner la propagation du virus, expriment également leur «admiration» et «profond respect aux médecins, soignants, chercheurs et personnels des laboratoires qui se battent au quotidien, en première ligne, pour détecter et guérir nos malades». De la même façon, le groupe Bby «encourage» les forces de défense et de sécurité dans les stratégies mises en œuvre en faveur du respect strict des mesures prises dans le cadre de l’Etat d’urgence et rappelle «l’acte de responsabilité» des citoyens. La majorité parlementaire soutient par ailleurs «sans réserve le programme de résilience économique et sociale élaboré par le gouvernement, la mise en place du fonds de riposte Covid-19», entre autres.