La mairie de Makacolibantan n’aura pas attendu longtemps pour suppléer à l’Etat dans la distribution de vivres. Après le passage de la commission de distribution, 10 tonnes de riz, une cinquantaine de cartons d’huile et une demi-tonne de sucre ont été achetés par la municipalité pour soulager les populations.

Khouraïchi Thiam et son équipe ont mis la main dans la caisse pour assister les ménages qui n’ont pas bénéficié de l’aide alimentaire du gouvernement dans le cadre du Fonds Force-Covid-19. L’équipe municipale a acheté 10 tonnes de riz, 50 cartons d’huile, 500 kg de sucre pour ces familles vulnérables. Après le passage du ministère du Développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale, il était nécessaire que la commune fasse quelque chose, estime le secrétaire municipal. Mamadou Ba explique qu’il y avait des personnes recensées pour recevoir l’aide de l’Etat. A l’arrivée, ce sont 2 443 sur 2 618 qui en ont bénéficié. Ce qui fait que 175 personnes sont laissées en rade ; d‘où l’intervention de la commune pour combler le gap. «Nous sommes aujourd’hui conscients que l’Etat seul ne peut pas tout faire. C’est la raison principale de ce geste de la commune. Mieux, tous les produits offerts sont achetés à Makacolibantan, une manière d’accompagner les commerçants et booster aussi l’économie locale», poursuit le secrétaire municipal. D’ailleurs, dans le cadre de la riposte contre le Covid-19, beaucoup d’autres actions ont été menées par la commune. Le district sanitaire a été appuyé de même que tous les 127 villages et hameaux qui forment la commune. Amadou Dème, adjoint au sous-préfet de l’arrondissement, salue à sa juste valeur le geste de la commune. L’Etat seul ne peut pas couvrir toute la demande des impactés. C’est normal que les collectivités territoriales jouent leur partition. Et le maire de Makacoli­bantan l’a compris.

Pour la réouverture des écoles en vue, l’adjoint du sous-préfet dit aussi apprécier l’accompagnement de la collectivité territoriale. Son soutien a été déterminant, note M. Dème.