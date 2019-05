Après 4 ans de détention préventive, les accusés Pape Ma Sène, Modou Ngom (jugé par contumace), Abdou Khadre Mbaye dit Djily ont été acquittés par la Chambre criminelle. Ils comparaissaient pour association de malfaiteurs et vol commis la nuit. Les faits se produits en 2014. Il leur est reproché d’avoir formé un gang pour faire des cambriolages et voler. Devant la barre, il n’y avait que la victime Thierno Dème, un boutiquier, qui a comparu pour réclamer justice.

Les autres Alassane Kane, Modou Diaw, Alioune Badara Boy, Alioune Ndiaye (ordinateur), Ibrahima Ban boutiquier aussi ont brillé par leur absence. Mais devant le juge, les accusés ont nié les faits. Cependant la partie civile Thierno Dème dit le contraire. «On m’a pris 600 mille franc Cfa. Ils étaient armés. Ma boutique se trouve à Thiaroye. Ils avaient attaqué la boutique d’un voisin du nom de Ibrahima Ba. Quand on a arrêté la bande, j’étais à Thiès», reconnait-il. Avant de poursuivre : «C’est la police qui m’a appelé. Il y avait les occupants de la maison voisine, qui ont eu écho des bruits, mais avaient peur car ils étaient armés. Ils ont pris des cartes de crédit de tous les opérateurs de téléphonie, mon téléphone avec lequel je vendais du crédit. Des sachets de lait. C’est deux mois après le cambriolage de ma boutique qu’ils ont été arrêtés. C’était en mai.» Il a réclamé 1,5 million de francs Cfa.

En revanche, le procureur a requis l’acquittement. Selon le maitre des poursuites, aucune partie civile n’a dit avoir reconnu les mis en cause. Une opportunité saisie par les avocats de la défense, qui ont aussi plaidé la libération de leur client.

Le juge a prononcé l’acquittement de Babacar Marone et Pape Ma Saër Sène pour les chefs de d’association de malfaiteurs et de vol et 3 mois d’emprisonnement ferme pour détention et consommation de chanvre indien contre Saër Sène qui a reconnu qu’il détenait du chanvre indien au moment de son arrestation. Il a débouté la partie civile.

