Les dernières décisions prises par le chef de l’Etat, entraînant un assouplissement des mesures de restriction provoquées par la propagation du Covid-19, suscitent une forte conviction chez les universitaires républicains. Ces derniers, regroupés autour d’un réseau, organe statutaire de l’Alliance pour la République (Apr), ne se sont pas privés de pondre un communiqué qui met en lumière leur certitude. Le Réseau des universitaires républicains (Rur) est d’avis que «plus que jamais, l’Humain et l’Humanité doivent être au cœur des relations internationales et des politiques publiques dans la mesure où le Covid 19 a fini de démontrer, s’il en était encore besoin, l’interdépendance des Nations et des Etats et l’impérieuse nécessité de la solidarité universelle pour venir à bout de cette épreuve qui touche indifféremment depuis six mois, tous les continents et préfigure un autre monde et un développement équilibré, équitable et durable».

Un point de vue suffisant pour les camarades du Pr Moussa Baldé d’exprimer l’adhésion totale des universitaires républicains. Saluant la ligne de conduite adoptée par le président de la République, ces derniers tiennent à le féliciter «pour les nouvelles mesures d’allégement du couvre-feu, d’ouverture contrôlée de certains lieux publics et de la prise en charge de l’infection à coronavirus Covid-19 et de ses conséquences économiques et sociales».

Les universitaires républicains approuvent aussi «l’Appel du chef de l’Etat à la vigilance permanente et à la responsabilité individuelle et collective face à la maladie, ainsi que les mesures académiques et sociales, notamment le retour des enfants de la rue dans leurs familles respectives et la continuité pédagogique à travers les canaux audiovisuels et digitaux de concert avec l’ensemble des acteurs de l’Education, de la Formation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche». Ils invitent, à ce propos, «le gouvernement et les collectivités territoriales à rassurer davantage la communauté éducative grâce à la préparation active de la reprise graduelle et progressive des enseignements-apprentissages dans les écoles, collèges, centres de formation et universités dans le respect scrupuleux des mesures sanitaires de sécurisation des apprenants et des enseignants».

Evoquant l’annulation de la dette publique et du rééchelonnement de celle privée, le Rur se réjouit, à ce propos, des réponses positives à l’initiative du Président Macky Sall.

Par ailleurs, le Réseau des universitaires républicains «exhorte la classe politique à rester unie dans le combat contre la pandémie afin que tout que toute l’énergie et tout le génie de notre Peuple soient tournés vers l’éradication du virus sur l’étendue du territoire national».