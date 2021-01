Brillant avec Aston Villa, Jack Grealish porte les chaussettes basses. Pour le milieu de terrain anglais, c’est une histoire de superstition.

Il n’est pas le seul à avoir cette habitude surprenante… Mais Jack Grealish fait partie du clan restreint des footballeurs à chaussettes basses. Parmi ses joueurs, on compte Laurent Blanc, Thomas Müller, Francesco Totti et plus récemment Toni Kroos, Paulo Dybala ou Memphis Depay. Alors récemment, le capitaine d’Aston Villa s’est exprimé au sujet de cette habitude. Des propos relayés par le média britannique Sport Bible.

«Evidemment, les chaussettes sont censées aller au-dessus de vos mollets», reconnaît Grealish. Mais il explique toutefois sa préférence. «Une année, les chaussettes ont rétréci au lavage et n’allaient pas assez haut. Cette saison-là, j’ai fini par très bien jouer», raconte le milieu de terrain anglais de 25 ans, avant de poursuivre : «C’est devenu une chose superstitieuse pour moi. Je me suis dit, je vais continuer à faire ça parce que j’ai bien joué.»

Des protèges tibias pour enfants

Dans le règlement de la Fifa, il est formellement indiqué que n’importe quel joueur de football est dans l’obligation de porter des protèges tibias qui doivent couvrir une surface assez importante pour être valides. Jack Grealish a indiqué qu’il portait donc des protèges tibias… pour enfants.

Ferdinand veut Grealish à la place de Pogba

D’ailleurs, selon le Daily Mail, les tentatives de signature de Grealish par Manchester United sont réelles.

«C’est un joueur d’Aston Villa et de l’Equipe d’An­gleterre qui n’a fait que s’améliorer. Le but qu’il a marqué la saison dernière était un but brillant et nous l’avons affronté suffisamment de fois pour savoir que ce sera un match difficile», a déclaré Solskjaer.

Rio Ferdinand a déclaré qu’il ne se souciait pas de savoir si Paul Pogba quitterait Manchester United cet été, car il pense que le club devrait tout faire pour enrôler la star d’Aston Villa, Jack Grealish.

L’avenir de Pogba au club fait l’objet de spéculations depuis un certain temps, son agent Mino Raiola affirmant qu’il voyait l’avenir de son client loin d’Old Trafford. Ces commentaires sont survenus à un moment où United souffrait en Premier League et venait d’être éliminé de la Ligue des champions.

Avec Rmc Sport