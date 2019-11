Le président de la Confédération africaine d’athlétisme (Caa), le Colonel Hamad Kalkaba, souhaite que le Meeting de Dakar soit relancé à partir de l’année prochaine. Venu séjourner au Sénégal, le patron de l’athlétisme africain en a émis l’idée hier au cours d’une conférence de presse.

Face à la presse hier dans les locaux de la Cca, en présence du Directeur général de la Caa, Lamine Faty, le Colonel Hamad Kalkaba a émis le vœu de voir le Meeting de Dakar relancé à partir de l’année prochaine.

«Le président de la Fédération d‘athlétisme a la volonté de relancer le Meeting de Dakar qui est un grand événement. Mais malheureusement ce meeting a subitement disparu», a déploré le président de la Caa. Avant que Lamine Faty ne salue une telle initiative. «Nous avons regretté le choix du président (Cca) de dénommer le meeting de Dakar World Challenge», indique-t-il. Tout en soulignant que la disparition du Meeting de Dakar est liée à un concours de circonstances. «C’est à la veille d’une élection que la compétition a été reportée, si l’on en croit M. Faty qui souligne que le premier véritable défi pour le président de la Fédération sénégalaise est de relancer cette compétition. Et nous ne désespérons pas que ce meeting soit relancé», s’est montré optimiste Lamine Faty.

Réélu pour 4 ans encore à la tête de la Caa avec 44 voix contre 7, le Colonel Hamad Kalkaba place son nouveau mandat sur les résultats obtenus avec son équipe. «Cela veut dire qu’on apprécie le travail que je fais», s’est enorgueillit le patron de la Cca qui est revenu sur les reformes apportées au Cca en 2017 au Maroc et qui ont abouti à la suppression des postes de Secrétaire général et de Trésorier général, remplacés par un Directeur financier pour donner une orientation au mode de fonctionnement de la structure.

Réussissant à convaincre l’Iaaf de ne pas fermer les centres à Dakar, la Confédération africaine de l’athlétisme a pris l’option de regrouper le Crd et le Ciad en une seule entité dénommée Centre africain de développement de l’athlétisme.

Reproduite au Kenya, en Egypte et dans quelques autres pays, cette trouvaille va aider à l’émergence de nouveaux ta­lents, à en croire les responsables de l’athlétisme africain.

Faisant le bilan des Cham­pionnats du monde de Doha, le Colonel Hamad Kalkaba s’est dit satisfait des bons résultats des athlètes africains revenus de la compétition avec 27 médailles dont 9 en Or, malgré l’absence de grands noms de la discipline comme la «controversée» athlète sud-africaine, Caster Semen­ya.

S’agissant de la commission mise sur pied pour éradiquer le changement de nationalité des meilleurs athlètes africains, M. Kalkaba de rappeler les nouvelles dispositions prises pour lutter contre ce fléau qui interdit aux athlètes de moins de 20 ans de changer de nationalité. Les plus âgés ayant besoin de 4 ans avant de se faire accorder l’autorisation de pouvoir défendre les couleurs d’un autre pays. Cela procède d’une volonté de retarder l’échéance pour obliger les athlètes africains à faire un choix.

En ligne de mire les prochains Championnats d’Afrique en catégorie senior en Algérie en 2020, les responsables de l’Iaaf se battent pour réussir une bonne production télévisuelle et une qualité du spectacle pour espérer tirer du merchandising et les autres possibilités qui pourraient pousser les partenaires à davantage s’intéresser à l’athlétisme africain.

