La réunion du conseil de la Confédération africaine d’athlétisme (Caa) et les Championnats d’Afrique de cross-country, initialement prévus les 28 février et 1er mars 2020 à Lomé (Togo), ont été reportés à début avril, annonce le site de l’instance en charge de l’athlétisme continental. Ce report répond à une «demande du gouvernement togolais qui vient de fixer la date de son élection présidentielle au 22 février 2020», précise la même source. «Compte tenu de cette période électorale qui se poursuivra jusqu’à fin mars 2020, il a été vivement recommandé par les autorités locales de décaler nos évènements à cette date pour assurer toutes les conditions de participation et d’organisation», indique le site internet de la Confédération africaine d’athlétisme. Il annonce qu’une mission «préparatoire et de validation de la Caa est prévue dans la deuxième quinzaine du mois de janvier 2020, pendant laquelle elle discutera avec le comité local d’organisation d’une nouvelle date pour l’organisation des deux événements», ajoute le site officiel de l’instance dirigeante de l’athlétisme africain.

Aps