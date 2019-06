L’influence des Usa sur le reste du monde n’est plus un secret. Pour autant, les Américains subissent aussi l’influence du monde. Et cela, on en parle moins. Une situation que l’Atlantic memory and futurism festival compte changer. Pour sa première édition, le Black gold a posé ses bagages à Dakar depuis 10 juin passé et va se clôturer le 15 du même mois.

L’objectif est de créer un pont culturel entre Washington Dc et Dakar en se basant sur la convention qui existe entre les deux municipalités depuis 40 ans. Ce pont culturel, de l’avis de l’un des organisateurs Jean Francis Varr, passera par l’ouverture et l’interrogation de l’histoire commune entre le Sénégal et les Usa. « La plus grande concentration de diaspora sénégalaise se trouve aux Usa car du côté de la Caroline, de la Louisiane la culture rizière occupe une place importante et les sénégalais ont une expertise dans ce domaine » a déclaré Jean Françis Varr lors de la conférence de presse. Le psychologue a aussi informé que l’influence sénégalaise dans la cuisine américaine est réelle.

L’Atlantic memory and futurism festival a un programme réparti comme suit : le lundi 10 juin, un panel sur la place du Noir dans le monde sera organisé au Jardin de l’amitié. Jabari Exum et .Chris Stylez Bacon, des artistes américains vont y partager la scène avec des locaux. Dans la même semaine, au Bazoff, l’orchestre national va accompagner le groupe Sahel, Sahad du Naatal patchwork pour une session acoustique. Ils seront précédés par Aida Sock- qui s’était déjà rendu aux Usa dans le cadre du festival- et Jabari Exum et .Chris Stylez Bacon. Le vendredi, la même formule sera appliquée. Cette fois seul le lieu va changer. C’est le cinéma Empire qui va les accueillir. Le samedi, dernier jour du festival, Sahel, Natal, Aida Sok, Jabari Exum et .Chris Stylez Bacon, vont terminer en apothéose.

Derrière ses échanges, il est souhaité que les artistes puissent sauter les maillons de la chaine de distribution et traiter directement entre eux.