Après la découverte de deux cas positifs au Covid-19 dans ses rangs samedi, l’Atlético de Madrid a conduit de nouveaux tests Pcr dimanche. Les résultats sont négatifs pour le staff et les joueurs, comme pour les proches des deux membres de l’équipe première contaminés, dont on connaît désormais les noms : Angel Correa et Sime Vrsaljko.

25 joueurs convoqués, dont 4 jeunes

Contraints de s’isoler chez eux, l’ailier argentin (25 ans, 12 sélections) et le latéral croate (28 ans, 45 sélections) sont asymptomatiques. Le cas du second, qui se remettait d’une blessure à un genou, est «considéré comme résolu par les autorités sanitaires, car il a généré des anticorps il y a plusieurs mois». Ce qui ne l’empêchera pas d’observer une période de quatorzaine «sur décision des services médicaux». Ni Correa, qui fait partie des principaux atouts offensifs des Colchoneros (7 buts et 8 passes décisives en 44 matchs cette saison) ni Vrsaljko ne seront du voyage à Lisbonne pour le quart de finale de Ligue des champions contre Leipzig jeudi (21 heures). Leur entraîneur, Diego Simeone, a convoqué 25 joueurs, dont quatre de l’académie (Alex Dos Santos, Manu Sanchez, Ri­quelme et Toni Moya).

Aucun cas positif au Psg

A défaut de pouvoir compter sur l’ensemble de ses joueurs (Verratti, blessé, n’a pas fait le déplacement), le Psg a appris lundi matin qu’aucun membre de sa délégation ne souffrait du coronavirus. Une bonne nouvelle dans la perspective du match contre l’Atalanta ce mercredi. Les joueurs et le staff ont de nouveau été dépistés dimanche à Faro (Algarve), où ils avaient atterri la veille pour un stage de trois jours. D’autres tests seront effectués ce mardi avant le départ pour Lisbonne, théâtre du Final 8 de la C1.

Lequipe.fr