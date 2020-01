«Le gouvernement burkinabè a appris avec consternation et indignation la mort de 36 Burkinabè dans la province du Sanmatenga, suite à une attaque terroriste», a indiqué le ministre de la Communication, Remis Fulgence Dandjinou, dans un communiqué.

«Le lundi 20 janvier 2020, un groupe armé terroriste a fait irruption dans le marché de Nagraogo, y a abattu 32 de nos concitoyens, brûlé le marché et, dans son repli, [en] a abattu quatre autres au niveau du village d’Alamou. Cette attaque a également fait trois blessés.»

Face à ces «attaques répétées» contre les populations, le gouvernement a lancé un appel à une «franche collaboration avec les Forces de défense et de sécurité et au renforcement de la solidarité entre Burkinabè».

Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est confronté à des attaques djihadistes qui ont fait plus de 750 morts et 560 mille déplacés depuis 2015, rappelle l’Afp.

