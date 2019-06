Quand l’Arabie Saoudite éternue, Dakar tousse. C’est une relation sans commune mesure, comme si les destins des deux pays étaient liés. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, le gouvernement a dénoncé et condamné «l’attaque par missile, perpétrée contre l’aéroport d’Abha du royaume d’Arabie Saoudite le 12 juin 2019, ayant occasionné de nombreux blessés». Les services du ministère des Affaires étrangères informent qu’en «cette grave circonstance, le gouvernement exprime sa solidarité et son soutien envers le royaume d’Arabie Saoudite et souhaite un prompt rétablissement aux blessés».

dkane@lequotidien.sn