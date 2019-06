Six policiers et un officier ont été tués dans une attaque terroriste mardi soir près d’Al-Arich, dans le nord du Sinaï, a annoncé ce mercredi le ministère de l’Intérieur égyptien.

L’attaque a visé un «centre de rassemblement» de la police, précise la même source. Cette nouvelle attaque intervient en pleine Coupe d’Afrique des nations de football dans le pays pour laquelle les stades utilisés ont été placés sous haute sécurité et se trouvent à distance du Nord-Sinaï.

Quatre assaillants ont également été tués lors des représailles qui ont suivi l’attaque, dont un par la ceinture d’explosifs qu’il portait.

Le mois dernier, un bus de touristes sud-africains a été visé par un attentat à la bombe près des pyramides de Guizeh, haut-lieu du tourisme égyptien. En décembre, trois touristes vietnamiens et leur guide égyptien avaient été tués dans un attentat similaire, également près des pyramides.

Notons que durant ce mois de Can, la sécurité des délégations participantes et des spectateurs est au cœur des préoccupations. «Une sécurité maximale», c’est la promesse faite par le ministère de l’Intérieur égyptien. Un dispositif exceptionnel a été mis en place pour l’événement. 120 mille policiers seront mobilisés. Une manière de rassurer les délégations et les milliers de spectateurs présents dans les villes hôtes de cette Can. Mais apparemment, cela ne semble pas avoir désarmé les terroristes.