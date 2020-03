Le chef de l’Etat a invité hier en Conseil des ministres, le ministre de l’Economie, du plan et de la coopération, Amadou Hott, à mettre en place, en coordination avec le ministre des Finances et du budget, Abdou­laye Daouda Diallo, un dispositif financier d’atténuation de l’impact de la crise sanitaire liée au Coronavirus (Covid-19), et d’examiner les mesures de soutien appropriées que pourront apporter les institutions communautaires.

Par ailleurs, note le communiqué du Conseil des ministres, «Macky Sall a demandé au ministre de l’Economie, du plan et de la coopération, de mettre en place un comité de croissance et de veille économique Covid-19».

Le Président Sall «a, dans cet élan, remercié les partenaires qui ont marqué leur accord pour soutenir l’Etat. Il s’agit de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de la Banque islamique de développement et de la Banque africaine de développement, entre autres».

La pandémie, malgré les mesures drastiques prises par l’Etat, progresse d’une manière inquiétante. Ce qui va inévitablement, impacter l’Economie nationale.