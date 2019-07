A chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais,

Nous venons de jouer et de perdre une finale de Coupe d’Afrique après celle de 2002 au Mali.

Nous imaginons et savons la déception immense, tellement l’attente a été grande. Pour s’en persuader, il suffit de faire le tour des rues et ruelles de toutes les capitales régionales et même celles des villages les plus reculés. Le vert-jaune-rouge, drapeau de notre pays, n’a jamais été aussi visible.

Chez les enfants, l’espoir de jubiler comme les grands était là présent. Dans la rue, les petits talibés ne disaient plus «tonton doma dieundeul daal», mais «doma dieundeul maillot Sénégal».

Nous y avons tous cru ensemble et à l’unisson nous avons prié pour qu’enfin notre pays soit inscrit sur la liste de ces Nations ayant au moins gagné une fois le trophée continental.

C’est cet élan que nous voulons saluer. C’est ce «vouloir ensemble» que nous voulons magnifier.

Quand on est tous ensemble, vous voyez ô combien c’est beau, ô combien on se sent proche les uns des autres. Certes on ne peut pas l’être sur tous les sujets, mais au moins sur celui-ci on vient de montrer qu’on peut bien s’entendre.

C’est de ce Sénégal là dont nous rêvons.

La fibre qui nous unit est celle patriotique et elle transcende toutes les appartenances, qu’elles soient ethniques, confrériques, religieuses ou autres. Notre émotion est celle-là.

Aux joueurs et au staff technique, nous leur tirons notre chapeau. Ils nous ont fait rêver. Certes des fois les critiques sont acerbes, mais que voulez-vous c’est ainsi dans tous les pays du monde. Même si on sait que personne ne nous entend, devant la télévision, nous donnons nos consignes, les coups de tête, de pied, de rein… Comprenez que c’est ce qui nous lie à vous et nous donne l’impression que nous faisons partie de l’équipe. Aucune méchanceté derrière !

Si cela ne tenait qu’à nous, chaque joueur sénégalais serait parmi les meilleurs et les mieux payés de ce monde. Nous vous aimons et supportons vos clubs respectifs parce que nous partageons ce que nous avons de plus cher : le Sénégal.

Excusez nos écarts de langage, nos boutades et retenez nos jubilés quand l’un d’entre vous marque pour nous !

A toutes ces personnes des autres Nations qui ont supporté notre équipe pour une raison ou une autre, nous leur disons merci du fond du cœur. Nous mesurons à sa juste valeur leur élan de solidarité.

Que le bon Dieu veille sur notre pays et nous épargne de tout ce qui peut nous diviser !

Que la prochaine soit la bonne !

Courage aux adultes et massa aux enfants !

C’est ça le sport. Dura ludorum sed ludorum !

Ludorum : sport

Souleymane LY

Spécialiste en communication

