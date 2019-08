En dehors du chef de l’Etat en voyage hors du pays, mais dont les services ont envoyé un communiqué en son nom, plusieurs acteurs de la classe politique ont tenu à réagir par divers moyens ; sitôt connue, la disparition de Amath Dansokho. Le Quotidien livre ci-dessous à ses lecteurs quelques extraits des hommages de ses pairs à ce monument de la vie politique sénégalaise qu’aura été Amath Dansokho.

Idrissa Seck, leader de Rewmi

«Un modèle de vie patriotique, un homme qui s’est toujours engagé dans les sentiers du développement de notre cher pays, le Sénégal. C’est un moment fort douloureux pour toute la Nation et une grosse perte pour l’Afrique».

Nicolas Ndiaye, Sg de la LD

«Ancien secrétaire général du Parti de l’indépendance et du travail (Pit), cet éminent camarade fût une grande figure des luttes pour le progrès, la justice sociale et la démocratie au Sénégal, en Afrique et dans le monde.

En effet, Amath Dansokho, toute sa vie durant, a toujours fait preuve d’une détermination inébranlable et d’un engagement révolutionnaire pour l’avènement d’un pluralisme politique et syndical à une époque où l’arbitraire et la répression étaient érigés en règle par le pouvoir politique d’alors.

Avec la disparition du camarade Amath Dansokho, le Sénégal vient de perdre un acteur majeur de la gauche et des luttes pour la démocratie et la réduction des inégalités sociales».

Mimi Touré, présidente du Cese

«Un grand combattant de la démocratie et de la justice sociale s’est reposé. Il aura marqué son temps par son engagement patriotique de tout instant. Le Président Macky Sall perd aussi un compagnon fidèle et loyal qui l’a accompagné depuis 2012».

Cheikh Sidya Diop, Sg Ligue des masses

«La Ligue des masses perd un grand ami qui s’est toujours distingué par un engagement exclusif et inépuisable au service des droits de l’Homme, de la démocratie et de l’Etat de droit. Et la Ligue des masses portera avec fierté l’héritage d’un auguste patriote, d’un militant infatigable du nationalisme africain et d’un combattant inlassable de la cause africaine».