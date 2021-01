La progression de la pandémie de coronavirus est sur une pente ascendante dans la région de Thiès qui occupe toujours la seconde place au niveau national, derrière la région de Dakar, en termes de nombre de cas positifs notifiés. Depuis novembre, il est constaté une montée des cas positifs et le district totalise aujourd’hui près de 900 cas positifs depuis le début de la pandémie et 247 cas communautaires dans la région durant les 12 jours du couvre-feu. Devant la gravité de la situation, le maire de Fandène, Augustin Tine, a jugé nécessaire d’intensifier la sensibilisation sur la maladie. A ses yeux, «l’heure est grave». Il a attiré l’attention des populations «sur la nécessité d’adapter aujourd’hui plus que jamais nos comportements de tous les jours à la gravité de la situation qui prévaut dans le monde, au Sénégal et plus particulièrement dans notre région Thiès». Le directeur de Cabinet politique du chef de l’Etat rappelle «l’importance des comportements basiques propres à garantir votre intégrité et votre protection contre toute contamination». Il s’agit, selon Augustin Tine, «de renforcer notre capacité à respecter les gestes barrières édictés par nos autorités sanitaires, d’éviter tout rassemblement et bannir les cérémonies toujours sources de contact et de contamination». A ce titre, il a demandé à toute la communauté fandénoise, plus particulièrement «à tous ceux qui envisageraient d’organiser très prochainement des cérémonies, de les renvoyer à une meilleure période» afin, dit-il, «de sécuriser aussi bien lesdits évènements que les personnes qui y seraient conviées». L’édile de Fandène insiste : «Mieux vaut annuler un évènement, quel qu’en soit le prix, que de perdre par la suite une seule personne parmi les invités à la fête. Je sais que prendre une telle décision pourrait s’avérer difficile pour certains, mais il convient tout simplement de refuser de porter, en le faisant, la responsabilité morale d’avoir organisé les conditions d’une rencontre fatale entre les personnes que l’on aime et ce virus criminel.» Il conclut : «Notre communauté qui, jusqu’à présent, semblait épargnée des méfaits de cette pandémie, a besoin d’une plus grande adaptation. Restons vigilants et éveillés, car le coronavirus tue aussi bien les jeunes que les vieux ! C’est pourquoi nous devons nous protéger et protéger nos amis. C’est un acte de foi, c’est aussi un véritable acte de responsabilité morale.»