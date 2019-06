Le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (Cored) va renouveler ses instances ce samedi à la case-foyer du Centre d’études des sciences de l’information (Cesti). L’instance qui donne l’information dans un communiqué de presse, souligne qu’avec le nouveau code de la presse qui vient d’être adopté, le Cored est appelé à jouer un plus grand rôle car étant reconnu par les nouveaux textes et s’imposant à tous les journalistes et techniciens des médias. «Il aura ainsi son mot à dire dans le cadre de l’assainissement du secteur et dans l’attribution de la Carte nationale de presse.» Ce qui fait dire au président de cet organe d’autorégulation, Bacary Domingo Mané, que l’Ag de ce samedi «marque donc un tournant dans la vie de la structure» en ce sens qu’elle permettra «d’impulser cette nouvelle dynamique pour une presse de qualité et respectée au Sénégal».

mamewoury@lequotidien.sn