Le Président Macky Sall est en train de faire un travail remarquable. Je vous avertis chers camarades. Il est clair que chacun cherche et essaye de miser sur un bon cheval après son départ. Cependant, le Président a été clair concernant sa succession. Et vous conviendrez avec moi qu’il a appelé tout le monde à mettre au tapis son ambition, car il travaille pour l’intérêt national.

Chers camarades de l’Alliance pour la République (Apr), votre communication bat de l’aile et il faut le dire, car à la place de propositions concrètes ou de la vulgarisation des réalisations du Président de la République, vous ne faites que riposter. Arrêtez cette communication défensive ! Alors aux membres de l’Apr, posons sur la table les réalisations de notre leader et non d’éternelles ripostes qui viennent toujours en différer d’ailleurs ! En un mot comme en mille, changeons de paradigme ! Si je me suis permis de le dire depuis la diaspora, c’est parce que le jeu politique sénégalais est nourri d’une démocratie vivante dont l’acuité alimente même parfois des folies et des dérapages. L’autorité politique et institutionnelle de divergence et de convergence est le Président Macky Sall. Mais le Sénégal serait dans le chaos s’il avait cédé aux provocations des Cassandres ou aux bravades des haineux. Seulement, il n’acceptera aucune pression de qui que ce soit, «kena menouko xoxatal».

Le Sénégal est sur une bonne orbite. Les signaux sont au vert. De grands objectifs codifiés dans le Pse sont atteints et les autres en cours de réalisation en fin de son mandat alors qu’il vient de prêter serment il y a quelques mois. La chance du Président Macky Sall est de disposer de technocrates dévoués au cœur d’une équipe gouvernementale intelligemment managée pour une atteinte des objectifs.

Aussi, le «fast track» qu’il a annoncé montre son leadership et sa capacité d’adaptation face aux nouvelles urgences.

La ruée de technocrates, de femmes et d’hommes d’Etat vers le Président Macky Sall et un engagement citoyen et patriotique pour le triomphe de son programme de développement sont de principaux atouts de la République.

Alors chers camarades de l’Alliance pour la République (Apr), sachez une chose : L’addition de nos forces politiques, la conjugaison de nos intelligences et l’unification des énergies seront une raison des prouesses économiques et sociales réalisées jusqu’ici par Macky Sall. Un esprit citoyen exige un appui patriotique pour une raison : la République est la propriété collective du Peuple. Et c’est indubitablement pour cette raison que l’Apr est un parti républicain dont le fondateur est certes notre leader après nous, le Président Macky Sall, démocrate par nature et par option, fait du principe de résultats et de reddition des comptes une obligation incontournable.

Les citoyens participent aux choix politiques. Les enjeux sont donc délicats. Mais le Président Macky Sall a ainsi réussi à fédérer autour de sa personne et de son programme l’écrasante majorité des forces politiques du Sénégal. L’adhésion des masses à sa politique et l’approbation des résultats de son action relèvent de l’évidence. Le Sénégal est en chantier. Nul ne peut nier que le ciel est au-dessus du monde en cette année de 2019, comme nul ne peut nier les actes majeurs et inédits posés par le Président Macky Sall pour le bien-être collectif. De la baisse des prix des denrées alimentaires à la baisse de l’impôt sur le revenu, en passant à celle du prix du loyer et de l’électricité, de l’assainissement des quartier pour endiguer les invivables inondations à la construction de milliers de logements sociaux, les exploits sont immenses.

Le Président Macky Sall a, en virtuose et homme d’Etat averti, endigué le déficit budgétaire, la dégradation de la balance commerciale, la vulnérabilité de l’agriculture, la mise en apnée des revendications sociales et la maîtrise intelligente de l’inflation. Le taux de croissance qui est de plus de 7% vise les deux chiffres, une première au Sénégal.

Pour la première fois au Sénégal, un programme spécial est exclusivement conçu pour les populations du monde rural. C’est le Pudc, un agenda de développement révolutionnaire qui permet au monde rural de bénéficier d’une vie communautaire moderne au moyen de services sociaux de base et d’infrastructures socio-économiques. Le développement n’est donc pas à concevoir seulement pour le monde urbain, «mais pour tous et pour partout», comme l’instruisait Nelson Mandela

Pourtant, le Président Macky Sall a le génie de faire face à une opposition encore disparate, hétéroclite et concurrentielle en son sein et n’ayant pour programme que la diabolisation gratuite. L’Apr est certes animée, mais évitons le désordre et le trouble, encore moins le tohu-bohu. Encourageons l’expression d’une vivacité démocratique et d’une ambition de chacun et de tous de vouloir donner au parti le meilleur de lui-même ! Un parti désertique ne connaît pas de choc d’ambitions, je le sais : Mais restez calmes chers camarades et taisons les ambitions ! Un parti aride, improductif et somnambule ne fait jamais l’actualité.

Face aux enjeux de développement, le Président Macky Sall, notre leader, répond par des actes et une crédibilité fructueuse et fructufiante qui explique la bousculade des investisseurs et des partenaires au développement aux portes du Sénégal. Les performances économiques, financières et sociales sont donc l’expression d’une avancée sans appel. Elles sont des acquis à consolider. Et lui donner une majorité forte et confirmée permet au Sénégal de poursuivre sa marche irréversible vers l’émergence.

A cet effet, j’invite personnellement la coalition Benno bokk yaakaar et la majorité présidentielle à consolider son unité et affermir ses forces politiques pour le triomphe des idéaux de développement prônés par le Président Macky Sall pour l’intérêt exclusif de la Nation. Je lance cet appel patriotique à la classe politique sénégalaise, particulièrement à l’opposition pour une mobilisation politique citoyenne au profit du Peuple sénégalais.

La démocratie est un silo de liberté d’action et d’expression. Mais au-delà des divergences qui font sa vigueur et sa rigueur, elle est aussi un instrument de convergence vers le bien commun. Et l’unique bien commun que nous partageons est le Sénégal ! Notre Sénégal !

Cheikh Ahmed Tidiane MBAYE

Cadre de banque

Spécialiste en Ressources

humaines

Manager au National civil rights museum (Etats-Unis)

Membre fondateur de l’Alliance pour la République (Apr) – Memphis (Etats-Unis)

Premier Coordonnateur de l’Apr – Memphis, Tennessee (Etats-Unis)