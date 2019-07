La titularisation de Sylvain Gbohouo dans les buts des Eléphants de Côte d’Ivoire ne fait pas l’unanimité au niveau de la population ivoirienne. Sévèrement critiqué après les récentes rencontres des Eléphants à l’issue desquelles le portier du Tp Mazembé n’a vraiment pas fait preuve de sérénité dans les buts. On se souvient encore de la dernière défaite des Eléphants de Côte d’Ivoire face au Maroc (0-2) à Abidjan, où ses hésitations dans les buts ont couté cher aux ivoiriens qui se voyaient ainsi privés de la Coupe du monde 2018. A cet effet, plusieurs observateurs du football ivoirien ont simplement souhaité sa non-sélection lors de cette Coupe d’ Afrique des nations 2019.

Mais pour le sélectionneur Kamara Ibrahim, le portier du Tp Mazembe, qui a atteint la demi-finale de la Ligue africaine des Champions la saison écoulée, est le meilleur du moment. Après avoir réalisé un match propre contre l’Afrique du Sud, il a été reconduit contre le Maroc.

A quelques heures de ce match, une fausse information provenant d’une fausse adresse facebook, s’est répandue sur les réseaux sociaux. «J’ai les mains qui tremblent depuis ce matin», a publié un compte dénommé ‘’Gbohouo officiel’’ .

Il n’en fallait pas plus pour susciter une vive polémique autour du portier des Eléphants. Certains Ivoiriens ont estimé que l’ancien joueur du Séwé Sports de San Pedro trouvait déjà une excuse pour sa prochaine débâcle. Après investigation, l’on apprend qu’il s’agit d’une fausse adresse facecook, et que Sylvain Gbohouo n’a jamais eu à faire une telle publication sur sa page facebook qui est nommée ‘’Sylvain Gbohouo-Officiel’’ et non ‘’Gbohouo officiel’’.

Avec Afrique-sur7.fr