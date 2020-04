Le Sénégal a enregistré hier 15 nouveaux cas positifs au Covid-19. Selon Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, directrice de la Santé publique, 14 sont issus des contacts suivis et l’autre de la transmission communautaire sur 227 tests réalisés. Alors que 7 personnes sont sorties de l’hôpital. Suite à la fermeture des frontières et des aéroports, le pays n’a plus enregistré de cas importés depuis le 4 avril dernier. En dehors des cas contacts suivis, il n’y a que les cas communautaires qui persistent dans le pays. En attendant de trouver un meilleur plan de riposte à la contamination communautaire, le Sénégal a enregistré 314 cas positifs au Covid-19 dont 190 guéris, 2 morts, 1 évacué et 121 personnes encore sous traitement.