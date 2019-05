La bombe qu’a lancée Sergio Ramos sur le mercato espagnol pourrait avoir de nombreuses conséquences, alors que celui-ci aurait demandé à son président de le laisser partir gratuitement vers la Chine. Mais le Real Madrid connaît les conséquences du départ d’un tel joueur, et pense pouvoir le remplacer.

Et c’est là qu’entre en action le défenseur central sénégalais, Kalidou Koulibaly, considéré comme l’un des meilleurs à son poste lors des dernières années en Europe. Mais selon le Corriere dello Sport, De Laurentiis aurait déjà dit non à 90 millions d’euros du Real Madrid.

Cet été, Koulibaly devrait être occupé par la Can. Une compétition qui pourrait accentuer l’intérêt du club madrilène. Du coup, l‘option Koulibaly pour la défense madrilène est une nouvelle fois sur le tapis, et plus que jamais si le club ne parvient pas à convaincre Sergio Ramos de rester au Bernabeu.

Avec besoccer