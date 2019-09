Avec deux buts et un passe décisive lors de ses 3 premiers matchs de Liga, Ansu Fati a fait sensation pour ses débuts chez les professionnels.

Naturalisé en express par les autorités espagnoles, la nouvelle pépite barcelonaise n’est pas certaine de participer au prochain Mondial de la catégorie U17 qui se tiendra au Brésil du 26 octobre au 17 novembre.

En effet, le Barça considère que si le jeune prodige s’envole pour le Brésil en pleine saison pour y disputer le tournoi, cela risque de freiner sa progression. Surtout, les Catalans aimeraient pouvoir compter sur l’adolescent pour disputer le Clasico contre le Real Madrid le 26 octobre prochain.

«S’il devait être convoqué, ça serait un contretemps pour nous. Nous perdrions un joueur qui nous donne des solutions et nous ne savons pas ce qu’il peut se passer avec la sélection. Nous devons être prudents», expliquait, il y a peu, l’entraîneur Ernesto Valverde.

Ainsi, nous apprend la Vanguardia, et afin de satisfaire le Fc Barcelone, Fati, 16 ans, pourrait être convoqué non pas avec les U17, mais directement avec les Espoirs qui affrontent successivement l’Allemagne et le Monténégro les 10 et 15 octobre prochains en matchs amicaux. Ce qui lui permettrait d’entrevoir une participation aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, tout en le laissant à disposition de son club. Affaire à suivre.