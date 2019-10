Dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, Sadio Mané n’envisage pas pour le moment la possibilité de quitter Liverpool. Interrogé par TV2, l’attaquant sénégalais a fait savoir qu’il espère rester chez les Reds pour le restant de sa carrière.

«Je suis très heureux de faire partie de ce grand club», a-t-il déclaré dans des propos relayés par Goal. «J’espère rester ici pour toujours», a ajouté Sadio Mané, qui forme l’un des trios offensifs les plus prolifiques avec Mohamed Salah et Firmino.

«C’est facile de jouer avec eux. Personnellement, je me sens chanceux de pouvoir jouer à leurs côtés. Ce sont de très bons joueurs qui rendent les choses faciles. Mo [Salah] est marrant parfois. C’est un gars cool et gentil. Bobby [Firmino] est très timide. C’est le joueur le plus timide que j’ai rencontré, mais très sympa», déclare le Sénégalais en parlant de sa relation avec les deux autres attaquants de Liverpool.

Arrivé chez les Reds il y a plus de trois ans, Sadio Mané a gagné la Ligue des Champions et la Supercoupe avec Liverpool la saison dernière. Il a également été co-meilleur buteur du championnat anglais la saison dernière (22 buts), à hauteur de Mohamed Salah et Pierre-Emerick Aubameyang.

«Liverpool est unique»

«J’ai été dans plusieurs clubs dans le monde, mais Liverpool est unique. C’est comme une famille. L’ambiance est incroyable. Mais c’est normal que nous soyons ensemble depuis quatre ans et que nous nous connaissions. Nous sommes aussi ensemble en dehors du terrain et c’est important pour le moral», a-t-il fait savoir.

Hier, le Sénégalais s’est encore illustré face à Tottenham (2-1), en étant à l’origine du but vainqueur marqué sur penalty par Salah. Du coup, les Reds, solides leaders, maintiennent City toujours à 6 points.