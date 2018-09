Difficile de le croire et même de l’envisager. Mais en football, tout est possible, surtout quand il s’agit de se faire de l’argent. Parti jouer en Mls (championnat américain) après son départ de Manchester United, Zlatan Ibrahimovic pourrait finir sa carrière sur le continent africain. Et dans quel pays ? L’Egypte.

A en croire le média Record, le club égyptien de Pyramids Fc ferait les yeux doux à l’attaquant suédois de Los Angeles Galaxy. Le propriétaire de cette équipe, Turki al-Sheikh, un richissime homme d’affaires saoudien, serait prêt à mettre le prix qu’il faut pour faire venir l’ancien joueur du Psg. Pyramids Fc serait même proche d’un accord avec Zlatan, qui est âgé de 36 ans et qui a marqué 16 buts avec son club américain cette saison.

Toutefois, même s’il doit venir, il ne le fera pas avant la fin de la saison outre-atlantique, c’est-à-dire en décembre prochain.

Cet été, pour son premier mercato, Pyramids Fc a confirmé ses ambitions en dépensant pas moins de 30 millions d’euros en une semaine pour acheter 23 joueurs !

A l’image de Ali Gabr, taulier de la sélection en défense centrale, du gardien Ahmed El Shenawy ou encore de Omar Gaber, acheté au Los Angeles Fc, plusieurs internationaux égyptiens ont été recrutés en compagnie notamment de Brésiliens et de l’international nigérian Oke­chukwu Azubuike. Pour accompagner cette ascension à vitesse grand V, l’Argentin Ricardo La Volpe, ancien sélectionneur du Mexique et du Costa Rica, a été nommé sur le banc durant l’été.