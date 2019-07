«C’est avec une profonde douleur que nous avons appris le rappel à Dieu du secrétaire général du Parti socialiste, Monsieur Ousmane Tanor Dieng, président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct). En ces moments d’épreuve, nos pensées vont à Son Excellence le Président Macky Sall, au président de l’Assemblée nationale, Mon­sieur Moustapha Niasse, à tous les membres de notre groupe parlementaire Benno bokk yaakaar et plus particulièrement à nos collègues du Parti socialiste. Avec loyauté, le Président Ousmane Tanor Dieng avait pris très tôt la décision courageuse de cheminer avec le Président Macky Sall pour bâtir ensemble un Sénégal prospère, dans le cadre de la coalition. Le groupe Benno bokk yaakaar adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, au Peuple sénégalais, à ses amis et à ses proches. Il prie pour que le Tout-puissant l’accueille dans son paradis céleste.»