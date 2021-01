Le nouveau siège de la Mutuelle de santé des agents de l’Etat (Msae), qui sera construit à Dakar, va accueillir un plateau médical multifonctionnel avec l’appui de partenaires étrangers, a annoncé le président de son bureau exécutif Babacar Ngom. «Le nouveau siège de la Msae est un immeuble de 6 étages situé sur l’avenue Bourguiba, construit sur fonds propres par la mutuelle, sans prêt bancaire ou une quelconque hypothèque de titres et valeurs de la mutuelle, après appel à concurrence», a précisé le directeur exécutif. Il présentait le bilan des activités de la mutuelle entre 2016-2019 et les perspectives, lors d’une conférence de presse. La mutuelle compte aujourd’hui près de 40 mille membres, soit 150 mille bénéficiaires répartis sur l’ensemble du territoire, dans ses 45 sections départementales, a-t-il fait savoir.

La structure a ainsi mis en place ses propres structures sanitaires ouvertes à tous et appliquant des tarifs, notamment les cabinets dentaires de Kaolack en 2007 et de Ziguinchor en 2015, pour «un meilleur accès de ses bénéficiaires à des soins de qualité et une bonne contribution à la couverture maladie universelle des populations», a également rappelé M. Ngom. Au cours de son mandat entre 2016 et 2019, a-t-il ajouté, ce dispositif a été renforcé avec l’ouverture d’un cabinet dentaire à Dagana en 2017 et d’un centre médico-social mutualiste à Ziguinchor en 2019, en partenariat avec l’Ufr des Sciences de la santé de l’Université Assane Seck. «Le réseau a été intensifié et diversifié dans le but de mobiliser les partenaires techniques et financiers autour de nos projets, notamment la mise en place du centre médico-social de dimension hospitalière prévu à Djibélor», a-t-il indiqué.

Il a souligné le «renforcement du patrimoine foncier» de la mutuelle avec les acquisitions de terrains à Saint-Louis, Tambacounda, Dagana et Djibélor et trois villas bâties sur le territoire national, notamment aux Hlm Néma de Ziguinchor, à Cap Skiring et à Kolda. «Nous voulons, d’ici 2035, faire de la Mutuelle des agents de l’Etat un organe de couverture maladie enviable et compétitif, assurant le leadership en Afrique subsaharienne», a-t-il fait valoir.