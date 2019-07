Le bilan général du Baccalauréat général est connu dans l’Académie de Kolda. Peu de satisfaction a été notée sur les résultats enregistrés. Pour la session 2019 du Baccalauréat général, l’Académie de Kolda a présenté 5794 candidats sur les 6024 inscrits toutes séries confondues. Ainsi sur ces 5794 qui ont composé, ils sont seulement 1626 candidats à obtenir le baccalauréat, avec plus de 75 mentions Bien et Assez-bien. Des résultats jugés faibles, selon certains enseignants. D’ailleurs, sur ce total de 1626 admis, 457 potaches ont décroché le baccalauréat dès le premier tour, contre 1169 candidats admis après avoir subi les épreuves du second tour.

Malgré cette faible moisson, la série S1 a sauvé l’honneur pour avoir fait carton plein. Ici, tous les 16 candidats en S1 dans toute la circonscription régionale, ont décroché le sésame, avec 12 d’office dont trois mentions, et les quatre passés au deuxième sont aussi admis. Là, la satisfaction est de mise du côté des parents et surtout des professeurs encadreurs dans les matières scientifiques.

En S2, ils sont seulement 226 à franchir le cap du baccalauréat. Le reste des admis est partagé entre les séries littéraires où la L2 avec ses nombreux candidats, n’a pas fait mieux, avec un taux d’échec assez élevé sur l’ensemble des différents jurys d’examen. Au total, 4168 candidats ont raté le baccalauréat cette année dans l’Académie de Kolda.

