Comme en 2016 (Pierre-Emerick Aubameyang et Riyad Mahrez) et en 2017 (Pierre-Emerick Aubameyang et Sadio Mané), ils sont deux Africains cette année parmi les 30 nominés pour le Ballon d’Or qui ont été dévoilés ce lundi au fil de la journée par France Football. Et, sans surprise, il s’agit des deux feux follets de Liverpool, Sadio Mané et Mohamed Salah, qui régalent l’Europe depuis plus d’un an maintenant.

Une première pour Salah, Mané pour la 2e fois

Si le Sénégalais est présent pour la 2e fois d’affilée, en revanche il s’agit d’une première pour l’Egyptien. Malgré l’énorme déception provoquée par le Mondial 2018 côté africain (aucune sélection n’a franchi la phase de groupes), le duo des Reds, finaliste de la Ligue des Champions, permet au continent de conserver ses deux représentants dans le plus prestigieux des trophées individuels.

Une présence logique pour Salah, meilleur joueur de la saison dernière en Premier League et meilleur buteur de l’histoire du championnat anglais sur une même saison à 20 clubs (32 buts), comme pour Mané, buteur en finale de la Ligue des Champions (1-3 contre le Real Madrid) et qui a inscrit 18 buts en 42 matchs sur l’année civile.

Verdict le lundi 3 décembre

3e du trophée «FIFA The Best», le Pharaon ne pourra sans doute guère rêver mieux au classement du Ballon d’Or puisque Modric, Cristiano Ronaldo, Griezmann voire Varane et Mbappé représenteront de sérieux concurrents. Surtout que le Red risque de payer son Mondial décevant et son début de saison poussif.

Un Africain nominé pour le Trophée Kopa

Pour connaître le grand vainqueur, rendez-vous le lundi 3 décembre, lors d’une cérémonie organisée à Paris à l’issue d’un vote effectué par 176 journalistes du monde entier. A noter également la présence du Malien du RB Salzbourg, Amadou Haïdara, dans la liste des 10 nommés pour le Trophée Kopa, un prix créé cette année par le magazine et qui récompensera le meilleur joueur de moins de 21 ans de la planète.

