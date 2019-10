Retour sur quelques statistiques concernant le Ballon d’Or 2019

1 : En étant absent de la liste des 30 nominés du ballon d’Or, Luka Modric devient le premier lauréat de la récompense à ne pas être nominé l’année suivante. Un triste chiffre dont se serait bien passé le milieu croate du Real Madrid.

5 : C’est le nombre de joueurs que compte le pays le mieux représenté de cette liste. Les Pays-Bas, finalistes de la première édition de la Ligue des Nations et actuellement auteurs d’une belle campagne de qualification pour l’Euro 2020 sont très bien représentés. Ils sont suivis pas la France et le duo Portugal-Brésil.

7 : Il s’agit du club le mieux représenté de cette liste. Liverpool est récompensé de sa saison tout feu tout flamme avec 7 représentants placés. La bande à Sadio Mané est suivie par Manchester City et le Fc Barcelone.

14 : Comme le nombre de joueurs nominés pour la première fois au Ballon d’Or.

16 : En étant une nouvelle fois nominé, Cristiano Ronaldo porte à 16 le nombre de nominations successives pour la prestigieuse récompense, un record absolu depuis la création du trophée. Lionel Messi, 14 fois nominé ou encore Karim Benzema 9 fois nominé sont les poursuivants directs.

1993 : C’est la date à laquelle il faut remonter pour trouver une liste de 30 nominés sans aucun représentant espagnol. Out Sergio Ramos et consorts pour l’édition 2019.