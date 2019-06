Si le numéro 10 du Barça avait réussi à remporter la Ligue des Champions avec son équipe, personne n’aurait douté un moment du fait que Leo Messi était le favori pour remporter le prochain Ballon d’Or.

Cependant, la victoire de Liver­pool et sa saison en cham­pionnat comme en Europe font changer les pronostics des amoureux et spécialistes du football, alors que plusieurs Reds reviennent petit à petit à hauteur de Messi.

En effet, le numéro 10 du Barça doit se méfier. Car trois vainqueurs de la Ligue des Cham­pions et grands acteurs de la saison en Europe pourrait lui faire perdre sa place de favori dans les prochains mois : Mohamed Sa­lah, Sadio Mané et Virgil Van Dijk.

Le Néerlandais est certainement celui qui inquiète le plus le joueur argentin. Meilleur joueur de Premier League, champion d’Europe et Mvp de la finale de Ligue des Cham­pions, Van Dijk a tout pour faire peur. Sans oublier qu’il pourrait gagner la Ligue des nations cette semaine avec les Pays-Bas, lui qui est capitaine de sa sélection. D’ailleurs, on apprend que Cristiano voit le défenseur des Reds, Ballon d’Or 2019.

Il y a Mo Salah et surtout Sadio Mané. Le Sénégalais qui a inscrit 26 buts cette saison avec Liver­pool a été certainement le meil­leur jou­eur du trio offensif de Jürgen Klopp en matière de régularité tout au long de la saison. Et lui aussi aura l’occasion de pouvoir faire ga­gner un titre à son pays, étant capitaine d’un Sénégal favori pour la Can.