Ce n’est que ce mardi qu’on connaîtra officiellement les lauréats des Caf awards 2019. Et notamment le «Joueur africain de l’année». Mais d’ores et déjà, le Sénégal célèbre Sadio Mané, quasi assuré d’être sacré ce soir.

La déception a été grandiose il y a un mois après le Ballon d’or 2019. Plus que le trophée manqué par Sadio Mané, c’est sa 4e place qui a été le plus commentée. Mais le Sénégal est depuis passé à autre chose, notamment aux Caf awards 2019 que se tiennent ce mardi à Hurghada, en Egypte. Après avoir échoué aux places d’honneur ces 4 dernières années, Dakar et les autres grandes villes du pays ne voient enfin que le sacre de l’attaquant de Liverpool.

Un optimisme couplé aux annonces d’absence des deux autres nominés pour le sacre et potentiels vainqueurs. Tout d’abord, Ryad Mahrez dont l’excuse semble justifiée. Avec son club Manchester City, il dispute un match de demi-finales de Legaue cup ce mardi. Ensuite, Mohamed Salah dont le très informé site égyptien Yallakoraconfirme l’absence. Double lauréat ces deux dernières années, le Pharaon devrait perdre son trophée.

Bambali prépare la fête

Ces différents facteurs n’ont fait que confirmer aux Sénégalais la victoire de Sadio

Mané. Le site Sudonline l’affirme, citant un membre du Comité exécutif de la Caf. «Il ne fait l’ombre d’aucun doute, Sadio (Mané) est le Ballon d’or», liton. Bambali, le village de Sadio Mané où il a construit un lycée, une moquée et bientôt un hôpital, a mis les petits plats dans les grands. Une forte délégation sénégalaise est également attendue à Hurghada. Tandis que les médias en retard sur les événements font des pieds et des

mains pour faire le déplacement. «On arrive chez toi, le Pharaon, récupérer le trophée. Je ne pouvais pour rien au monde manquer cet événement. On met les petits plats dans les grands, grosse délégation sénégalaise

au Caire pour les Caf awards. Voir le possible là où les autres voient l’impossible, telle est la clé du succès», déclare Diomansy Kamara, pour sa part, sur sa page Facebook. Avec Africatopsports