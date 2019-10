Les supporters du Fc Metz ont célébré à leur manière la présence des deux internationaux sénégalais, Sadio Mané (Liverpool, Angleterre) et Kalidou Koulibaly (Naples, Italie), parmi les 30 nominés au Ballon d’Or France football 2019, rapporte le site officiel des inconditionnels du club messin, visité par l’Aps.

«Depuis deux ans maintenant, le centre de formation du Fc Metz est à l’honneur avec les nominations récentes de Sadio Mané (22ème en 2018 et 23ème en 2017)», écrit le site spécialisé. «Désormais, ajoute la même source, Génération Foot à Dakar n’est plus l’unique référence puisque Kalidou Koulibaly, repéré dans les Vosges il y a exactement 15 ans par le club de Carlo Molinari (ancien président du Fc Metz), a également été cité pour la première fois cette année parmi une liste de 30 joueurs.»

Le site des supporteurs du Fc Metz rappelle que la liste des nominés au Ballon d’Or France Football 2019 compte «quatre défenseurs et cinq footballeurs africains, ce qui est tout à fait inédit à ce niveau au XXIème siècle».

Outre Koulibaly et Mané, il y a trois autres footballeurs du continent africain sur cette liste, à savoir l’Egyptien Mohamed Salah, le Gabonais Pierre Emerick Aubameyang et l’Algérien Riyad Mahrez.

Selon le site des fans messins où Sadio Mané a joué une saison (2011-2012) alors que le club évoluait en Ligue 2, l’attaquant sénégalais «a chamboulé tous les compteurs en étant vainqueur de la Ligue des Cham­pions (Ldc), finaliste de la Can, meilleur buteur ex-aequo de Premier League (22 buts) – mais sans tirer un seul penalty (…)».

Mané est présenté par ces inconditionnels du Fc Metz comme «le meilleur joueur de Liverpool qui a achevé la saison de Premier League en devenant le meilleur dauphin de l’histoire (97 points et 1 seule défaite)».

Kalidou Koulibaly s’est lui «distingué par des performances de haut vol aussi bien dans le Calcio et en Ldc avec Naples, club avec lequel il a été vice-champion d’Italie et élu meilleur défenseur du championnat de la saison dernière», relève le même site. Il ajoute : «Son niveau de jeu époustouflant lui a d’ailleurs valu d’être sérieusement courtisé par les 5 plus grands clubs du monde, sa valeur étant estimée à près de 150 millions d’euros (plus de 100 milliards de francs).»

Seuls les journalistes peuvent voter pour l’attribution du Ballon d’Or FF, depuis la réforme de 2016 et l’arrêt du partenariat entre France Football et la Fifa.

Les trois critères majeurs pour l’attribution des votes sont les performances individuelles et collectives (palmarès), la classe du joueur (talent et fair-play) et la faculté à s’inscrire dans la durée.

Avec Aps