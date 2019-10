Les noms des nominés au Ballon d’or 2019 ont été dévoilés ce lundi. France Football a donc donné les noms des 30 joueurs pouvant remporter ce titre. La star sénégalaise Sadio Mané en fait partie. Mané, De Jong, Lloris, Aguero sont les premiers nominés au Ballon d’Or 2019. Vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool et de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, la star de Liverpool sera l’un des favoris pour cette récompense.

Dans cette liste, on note la présence pour la toute première fois de sa carrière d’un autre Sénégalais, Kalidou Koulibaly. Le défenseur central de Naples est devenu l’un des meilleurs centraux du monde et enchaîne les grandes performances en Série A. Pisté par de grosses écuries, il a d’ailleurs été élu meilleur défenseur du championnat en 2019 et a également été élu dans l’équipe type de la Can 2019.

Sans Neymar ni Modric

Incroyable mais vrai ! Le tenant du titre, Luka Modric, n’est pas présent parmi les 30 nommés au Ballon d’Or. C’est la première fois que cela arrive.

Neymar, qui a vécu une nouvelle fois une saison compliquée, ne figure pas non plus parmi les 30. Luis Suárez, Paul Pogba, N’Golo Kanté ne sont pas non plus présents.

Mohamed Salah, buteur en finale de la Ligue des Champions et grand artisan de la grande saison de Liverpool, est bel et bien nommé. De même que Ryhad Mahrez (Manchester City), Eden Hazard (Chelsea/Real Madrid), Marquinhos (Psg), Raheem Sterling (Manchester City), Joao Félix (Benfica/Atlético de Madrid) et bien sûr les deux inséparables : Messi et Cristiano.

Le titre de Ballon d’Or France Football 2019 sera décerné le 2 décembre prochain.