Les actifs extérieurs nets des institutions de dépôts du Sénégal ont enregistré une augmentation de 418,40 milliards de francs Cfa, environ 711,280 millions de dollars, en novembre 2018, comparés à la même période de l’année 2017, a appris lundi Apa auprès de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (Bceao).

Ces actifs sont passés de 1 303,40 milliards de francs Cfa en octobre 2017 à 1 721,80 milliards de francs Cfa un an plus tard, soit une progression de 32,1% en valeur relative (1 franc Cfa équivaut à 0,0017 dollar). Cette hausse est occasionnée à la fois par les banques primaires et la Bceao. Les banques primaires ont vu leur position progresser de 35,3% à 548 milliards de francs Cfa. Quant à la position de la Bceao, elle a évolué de 30,6% à 1 173,80 milliards de francs Cfa.

Comparés au mois d’octobre où ils se situaient à 1 814,50 milliards de francs Cfa, on note une régression de 92,70 milliards de francs Cfa et 5,1% en valeur relative de ces actifs extérieurs nets. Cette situation est imputable à la Bceao dont la position extérieure nette s’est dégradée de 6,6%.

Les banques primaires ont également contribué à cette dégradation avec un repli de 1,8%.

Apanews