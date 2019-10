Au cours d’un long entretien diffusé sur une radio catalane, Lionel Messi a passé en revue l’actualité du Fc Barcelone, n’hésitant pas à remettre plusieurs choses au point.

La parole de Lionel Messi est rare. Alors chacune de ses sorties est attendue. Ce mercredi, au micro de RAC-1, le nr 10 du Fc Barcelone s’est longuement con­fié, évoquant tous les sujets brûlants de l’actualité du club blaugrana.

La Pulga a d’abord balayé d’un revers de main les rumeurs laissant entendre qu’il ne voulait pas de Antoine Griezmann au Barça.

«Griezmann va s’adapter, c’est un joueur de grande qualité»

«C’est faux. L’année dernière déjà, j’avais dit qu’il était l’un des meilleurs et les meilleurs sont toujours les bienvenus, ça n’a pas changé. Il n’y a jamais eu aucun inconvénient à ce qu’il vienne», a-t-il lâché, évoquant ensuite l’adaptation du Français. «Je crois qu’on l’a souvent dit, il n’est pas facile de jouer au Barça, même si ça peut le paraître vu de l’extérieur. Il est habitué à jouer d’une manière différente. Mais il va s’adapter, c’est un joueur de grande qualité, très intelligent, on n’en a aucun doute», a-t-il expliqué à la radio catalane.

L’Argentin est également revenu sur le feuilleton Neymar, qui a animé tout l’été du côté de la Catalogne. «Ney est l’un des meilleurs du monde, il est différent, déséquilibrant. L’avoir avec nous nous aurait permis d’avoir plus de chances de remporter des titres. Sa manière de partir a choqué une partie des socios, je comprends que c’était un thème compliqué», a-t-il confié, assurant que le Brésilien regrettait d’avoir quitté le Camp Nou pour rejoindre le Paris Sg.

«Ney regrette son départ du Barça»

«Je crois qu’il regrette son départ. Il s’est rendu compte qu’il s’était trompé, qu’il avait pris une mauvaise décision, mais il faudrait lui demander confirmation. Mais le connaissant, je crois qu’il regrette», a-t-il révélé, précisant qu’il n’avait pas été impliqué dans les négociations.

«On dit souvent que je suis impliqué, mais c’est faux. Je sais juste ce que m’en a dit Ney. Je ne peux pas en dire plus», a-t-il indiqué, étonné de ne pas l’avoir vu rejoindre le Real Madrid. Le natif de Rosario a ensuite évoqué son cas personnel, mettant les choses au point sur son avenir.

«Evidemment, je suis enchanté de rester. Je répète que mon idée est de rester. Ça ne change pas. Une prolongation en cours ? Non. Ce n’est pas encore très clair. Il n’y a rien de concret de ce que m’a dit mon père. Je ne me mets pas dans ces questions-là. Je n’ai jamais eu de problème avec le club, cela a toujours très simple avec le club. Si ça doit se faire, ça se fera tranquillement, je ne m’en fais pas», a-t-il déclaré avant de poursuivre. «Aujourd’hui, il est clair que mon idée est de terminer ici. Surtout parce qu’on est bien ici, pour ce que je ressens pour le club, pour cette ville, pour ma famille qui s’est créé sa vie ici. J’ai dû vivre un tel changement lorsque j’étais adolescent, je sais ce que c’est, je ne voudrais pas que cela arrive à mes enfants. Oui, tout peut arriver, mais notre idée est de rester vivre ici. J’ai toujours pensé à finir à Newell’s mais il faut aussi penser à sa famille. Les envies personnelles passent après la famille», a-t-il conclu, expliquant qu’il ne forcerait pas si son corps ne suit pas. «Je veux être bien, compétitif et pouvoir aider l’équipe.» C’est dit !

Footmercato